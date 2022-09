Jogador do Corinthians dá camisa a torcedor que foi seu professor; VÍDEO

O volante Roni protagonizou uma cena incomum ao término do jogo entre Corinthians e Fluminense, nesta quinta-feira (15/9), pela Copa do Brasil. Em campo, a vitória por 3 x 0 e a classificação para a final diante do Flamengo deram emoção e alegria para um torcedor que levou um cartaz para a Neo Química Arena com um pedido especial para o jovem atleta alvinegro.

O torcedor exibiu um cartaz com a seguinte frase: “Roni, fui seu professor, me dá sua camisa?”. Diante do pedido, o volante não teve dúvidas e, ao fim do confronto pela semifinal da Copa do Brasil, deu sua camisa para seu professor da escola e também lhe deu um forte abraço, em sinal de agradecimento pelos anos de ensino. SENSACIONAL! Roni pura humildade!!!!#Corinthians #CopaDoBrasil pic.twitter.com/SEX4NPAvS5 — Identidade Corinthiana (@IDCorinthiana) September 16, 2022 “Se eu pudesse, entregaria a camiseta para todos os professores. Todos foram muito importantes para minha formação profissional e como pessoa. Felizmente, encontrei um professor hoje e pude entregar a minha camisa para ele”, contou Roni após o jogo de festa em Itaquera. A cena marcou uma noite especial para o Corinthians, que conquistou uma vaga na final da Copa do Brasil. O adversário será o poderoso Flamengo, que eliminou o São Paulo na quarta-feira. As finais da Copa do Brasil estão marcadas: acontecem nos dias 12 e 19 de outubro. Portanto, há bastante tempo para a recuperação dos atletas também. Quem levantar a taça garantirá uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O campeão leva premiação de R$ 60 milhões. O Corinthians joga novamente no domingo, às 18h, agora pelo Campeonato Brasileiro. O adversário é o América-MG, que terá a torcida a seu favor em Belo Horizonte.