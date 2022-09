VÍDEO: Polícia prende autores de roubo a loja de departamentos no Acre; prejuízo foi de R$ 500 mil

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 21, os autores de um roubo a uma grande loja de produtos eletrônicos situada na Via Verde, em Rio Branco. O crimes aconteceu no dia 14 de julho deste ano, por volta da meia noite e proporcionou um prejuízo de R$ 500 mil.

Os infratores, após renderem os funcionários, subtraíram grande quantidade de produtos eletrônicos e a quantia de dinheiro que havia no cofre do local, de acordo com informações da Polícia.

CONFIRA VÍDEO:

A Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (Dcore) iniciou então um minucioso trabalho de investigação. “No início das investigações foi identificado o veículo utilizado pelos suspeitos o que possibilitou a prisão de dois autores por força de mandado de prisão preventiva”, informou a PC.

Foram presos preventivamente A. L. da S. de 48 anos e I. da S. de 41, considerados pela polícia como comparsas do roubo. “Um autor estava em uma residência localizada no bairro Castelo Branco. E o outro estava escondido em um quarteirão de apartamentos do bairro Centro”, confirmou a Polícia Civil.

Os presos foram conduzidos a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.