VÍDEO: deputado estadual leva soco no rosto de prefeito durante comício

O deputado afirmou, ainda, repudiar qualquer tipo de violência. O g1 também solicitou posicionamento do prefeito de Borba, e aguarda retorno.

Nas imagens, é possível ver que o parlamentar conversava com apoiadores quando o prefeito de Borba se aproxima e o atinge com um soco no rosto.

Roberto Cidade estava no município para participar de um comício junto com o candidato à reeleição ao governo do estado, Wilson Lima (União Brasil), e outros aliados.

Prefeito já travou luta com vereador

No fim do ano passado, Simão Peixoto e o ex-vereador do município Erineu Alves da Silva se enfrentaram em uma luta de MMA, no ginásio da cidade. O episódio ganhou repercussão nacional.