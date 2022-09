Vídeo: Sylvester Stallone cobre 2ª tatuagem em homenagem à ex-mulher

Sylvester Stallone, aos de 76 anos de idade, decidiu cobrir asegunda tatuagem dedicada à ex-mulher, Jennifer Flavin, após o ponto final no casamento de 25 anos no fim de agosto. Por meio de vídeo no Instagram, o tatuador Zach Perez publicou um vídeo mostrando a transformação. O ator pediu para desenhar um olhar de um leopardo para cobrir os olhos da ex-mulher em seu braço esquerdo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stallone family (@stallonesfamily) Essa é a segunda tatuagem que Stallone decide cobrir. Pouco antes do divórcio se tornar público, o artista transformou o rosto de Jennifer Flavin em uma imagem de Butkus, o cachorro de Rocky. Na ocasião, fontes informaram para o TMZ que era apenas uma mal-entendido e não tinha a ver com uma crise no casamento. “Stallone pretendia atualizar a imagem da tatuagem de sua esposa Jennifer, mas os resultados foram insatisfatórios e, infelizmente, incorrigíveis. Como resultado, ele teve que cobrir a imagem original com uma tatuagem de seu cachorro de Rocky, Butkus”, explicou o profissional.