Vídeo: terremoto de magnitude 7,6 atinge o México; há risco de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o México, nesta segunda-feira (19/9), segundo informes do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Os tremores atingiram os prédios da Cidade do México, a 440 quilômetros do epicentro, e moradores estão evacuando os edifícios.

Segundo informações divulgadas pela Guarda Nacional do México, autoridades estão no local para realizar vistorias nos prédios e ajudar os moradores da região atingida.

O foco sísmico foi localizado a uma profundidade de 10 quilômetros e o epicentro a 42 quilômetros ao norte de Michoacán, cidade mexicana.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos divulgou que há riscos do fenômeno no litoral de Michoacán.

A chefe do governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, publicou, em sua conta no Twitter, que até o momento nenhum dano foi relatado na capital do país e informou que cinco helicópteros estão sobrevoando a área.

Já o secretário de Segurança Cidadã da Cidade do México, Omar García Harfuch, disse que até agora não houve “danos relevantes”.

O tremor aconteceu no mesmo dia em que outros dois terremotos atingiram o país, em 1985 e 2017.