VÍDEO: veja o momento em que bolsonarista é preso após matar petista

O bolsonarista Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, foi preso nesta sexta-feira (9/9) após matar a facadas Benedito Cardoso dos Santos, 42, apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Mato Grosso.

Os dois eram colegas de serviço e tiveram uma discussão política enquanto fumavam um cigarro. Segundo a polícia, após o desentendimento, Rafael deu 17 facadas em Benedito. Ele ainda teria tentado decapitar o colega com um machado.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento em que o suspeito é preso. “Agora você passou da condição de testemunha para suspeito”, diz o agente no vídeo.

Uma outra filmagem mostra ainda a arma que teria sido usada por Rafael: uma faca de cozinha, com marcas de sangue, encontrada próxima ao local do crime.

Repercussão

Presidenciáveis se manifestaram após o caso. Lula disse, no Twitter, que a morte do eleitor é resultado da “intolerância”. “É com muita tristeza que soube da notícia do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, na zona Rural de Confresa. O Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país. Meus sentimentos à família e amigos de Benedito”, escreveu.

Em postagem, Ciro Gomes (PDT) se refere a Benedito como “vítima da guerra fratricida”. “Mais uma vítima da guerra fratricida, semeada por uma polarização irracional e odienta que pode inundar de sangue o nosso solo. Abaixo a violência política. O Brasil quer paz!”, diz o post.

Simone Tebet (MDB) também condenou o caso, afirmando que o presidente Jair Bolsonaro (PL) precisa clamar por paz e união. “A incitação ao ódio leva à violência, que faz mais uma vítima. Chega de briga! Chega de divisão! Enquanto eles separam o Brasil, nós vamos uni-lo com amor e coragem”, publicou a presidenciável.