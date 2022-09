Vídeo: Whindersson fala de Luísa Sonza após ser ‘flagrado’ assistindo show

Após ser ‘flagrado’, neste domingo (4), nos bastidores do show de sua ex-esposa, Luísa Sonza, no festival de rock que acontece no Rio de Janeiro, Whindersson foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Após o ocorrido, o humorista falou sobre o momento e foi só elogios à cantora. O ex-casal celebrou a união em 2018 e se separaram em 2020.

“Vi duas músicas. Estava passando e perguntei: ‘Quem está cantando?’ e falaram: ‘A Luísa’. Vou passar e não vou ver o show de uma pessoa que está estourada, todo mundo cantando. Curti, achei legal. Estar participante de shows de pessoas que eu conheço, pessoas novas também. Nunca pensei em assistir o show do Justin Bieber na minha vida também, mas estou aproveitando o momento”, falou Whindersson em entrevista ao ‘GShow’.

Em seguida, ele não economizou nas palavras para a ex, quem disse sentir orgulho. “Quem é que não sente orgulho? Ainda mais quando você viu a pessoa começando, uma pessoa que foi muito atacada e é muito atacada. Ver a pessoa chegando no auge… Quem não tiver orgulho, tá vivendo errado, né? Tá torto”, completou.

No vídeo do ‘flagra’ de Whindersson Nunes, ele apareceu sorrindo enquanto observava a artista se apresentar no palco Sunset. O curto registro foi o suficiente para deixar a internet em polvorosa.

O casamento de Whindersson e Luísa Sonza chegou ao fim em abril de 2020. Após a separação, a artista viveu um namoro com o também cantor Vitão, mas os dois terminaram em agosto do ano passado. Já Whindersson Nunes ficou noivo da estudante de engenharia Maria Lina, relacionamento que também foi encerrado no ano passado. Com Maria Lina, o humorista teve um filho, João Miguel, que nasceu prematuro e faleceu em seguida.

Na época em que se separam, Whindersson Nunes e Maria Lina fizeram postagens em seus respectivos perfis do Instagram informando os seguidores sobre a decisão do agora ex-casal. Na época, a jovem influenciadora pediu respeito nesse momento difícil: “Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem. Com carinho, Maria”, disse.