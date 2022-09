VÍDEO: Zeca Pagodinho ignora fã e banca o ‘sincerão’ no shopping

O cantor Zeca Pagodinho surpreendeu os fãs com sua, digamos, sinceridade exacerbada. O músico, de 63 anos, caminhava pelos corredores de um shopping center do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (22). Descontraído, usando óculos de sol e carregando algumas sacolas, eis que ele foi abordado por um fã, Gustavo Corrrea, que perguntou: “Posso tirar uma foto com o senhor?”. Sem pestanejar, o artista foi curto e direto. “Ah, que isso? Uma hora dessas?”, indagou, Zeca.

Na sequência, após levar um “toco” do famoso, o fã brincou com a situação: “Ah, que isso, cara! O Zeca me ignorou, ‘cumpade’”. Brincadeiras à parte será que Pagodinho não estava em seu melhor momento do dia? Tudo indica que não.

Contudo, esse não foi o único caso envolvendo o mundo das celebridades. Na noite desta quarta-feira (21), aconteceu uma situação semelhante, mas desta vez, em São Paulo, envolvendo a atriz Marisa Orth. Ela compareceu à 9ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, que aconteceu no Teatro Santander.

E, apesar de estar deslumbrante em seu vestido vermelho, não foi apenas o look que usava que chamou a atenção dos convidados. O seu já conhecido mau humor se destacou na cerimônia que elegeu os melhores do teatro nacional.

Momentos antes do início da celebração cultural, que reuniu diversos famosos da TV e dos palcos no ‘Tapete Vermelho’, Marisa demonstrou impaciência ao ser abordada por uma fã que pediu uma foto. Fontes desta coluna garantem que, tudo começou quando a mulher pediu o registro, pela segunda vez, já que a primeira imagem não teria ficado com boa qualidade.

Veja o vídeo: