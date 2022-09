Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas assume relacionamento com Silva

O cantor Silva e o viúvo de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, falaram pela primeira vez neste domingo (11/9) sobre o romance discreto que estão vivendo.

Silva e Thales estiveram juntos no Rock in Rio na noite do último sábado (10/9) e confirmaram o relacionamento, que ainda não tem um rótulo.

“A gente está se conhecendo. É a primeira vez que me relaciono com alguém de outro lugar, mas ele é uma pessoa maravilhosa”, comentou Silva em entrevista à revista Quem.

“Tem essa pressão de ‘é namoro ou não?’ A gente se conhece há pouco tempo”, explicou o cantor. Questionado se está apaixonado, Silva respondeu: “Amar é muito forte para dizer agora, mas eu gosto muito dele. Estou feliz”.

Em entrevista ao Gshow, o artista afirmou que o casal vem recebendo o carinho dos fãs desde que assumiram o envolvimento. “‘Quero que ele seja muito feliz’, é o que eu mais escuto”, disse.

Thales, solteiro desde a morte do marido, o humorista Paulo Gustavo, em maio de 2021, em decorrência da covid-19, também seguiu a mesma linha, afirmando que eles ainda estão se conhecendo.

“Preciso ser feliz. É o que já falei, a gente está se conhecendo. Vamos aos poucos”, disse o médico ao Splash Uol.