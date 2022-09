Vovó do OnlyFans perde R$ 400 mil após flertar com um golpista

A modelo Mishel Karen, de 51 anos de idade, é conhecida como a vovó do OnlyFans. Ela revelou toda a chateação que sentia após perder mais de R$ 400 mil com seus conteúdos pornográficos por ter flertado com um golpista.

“Eu me sinto uma burra muito burra, eu realmente me sinto assim. Eles conhecem a pessoa, conhecem sua fraqueza e então começam a jogar com isso”, disse em entrevista ao Daily Mail.

Segundo Mishel, o golpe consistia em uma corretora on-line apresentada como segura pelo golpista. Ela chegou a ler um artigo e ver propagandas da empresa e confiou no projeto. Após investir, começou a desconfiar por não ter retorno financeiro após meses.

A empresa, então, apresentou um homem para a modelo. Ele conseguiu conquistar a modelo e o interesse se tornou um romance, no qual Mishel perdia mais e mais dinheiro. Os dois chegaram a trocar mensagens on-line e a modelo depositava cada vez mais dinheiro.

“A coisa mais estúpida é que eu meio que senti falta do cara com quem eu estava tendo um relacionamento falso. Só não quero que outra pessoa passe por isso. É de partir o coração”, confessou a modelo.

Ela ficou famosa em 2021 ao participar de reality show australiano Married At First Sight e desde o início de 2022 está vivendo apenas com os faturamentos do OnlyFans. Recentemente, ela chegou a participar de uma orgia com 12 pessoas, envolvendo homens e mulheres.