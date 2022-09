Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntinhos na mansão da cantora; VÍDEO

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o namoro após o divórcio da cantora com Marcus Buaiz e apesar de serem discretos sobre a relação, já foram flagrados juntos em raras ocasiões. Nesta quarta-feira (14), o jornal Extra revelou que o ator passa uma temporada na mansão da artista, em São Paulo, e os fãs mais atentos encontraram uma prova de que esta informação procede.

No início da semana, Wanessa gravou uma publicidade para uma marca de ração para pets. Bem no final do vídeo, publicado no Instagram da popstar, é possível ouvir uma vez semelhante à de Dado gritar “Amor!”. Vale lembrar que a presença do ator nesta mansão já foi motivo de polêmica: Zilu Godoi, proprietária do imóvel, não estaria nada contente com a presença do novo genro no local.

Assista ao vídeo:

COMO O NOVO ROMANCE DE WANESSA CAMARGO E DADO DOLABELLA VAZOU PARA O PÚBLICO?

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, responsável por divulgar o reencontro em primeira mão, Wanessa pediu o divórcio de Marcus Buaiz assim que retornou da viagem com as amigas para a Chapada da Diamantina. De acordo com a publicação, a cantora voltou para casa “totalmente desestabilizada” após o reencontro com Dado.

A notícia do reencontro de Dado e Wanessa vazou, justamente, porque Marcus contou o ocorrido para todos os amigos. Ainda segundo Leo Dias, o objetivo seria…