Whindersson Nunes surge ao lado da ex-namorada de Vitão em viagem

Thaylise Pivato, ex-namorada de Vitão, compartilhou uma foto agarrada a Whindersson Nunes nesta terça-feira (27/9). O humorista desembarcou em Punta Cana, na República Dominicana, para o aniversário da influencer Gabi Lopes e foi recebido pela amiga.

Na publicação, ela escreveu: “Amo viver a vida com você”. A frase foi o suficiente para que os internautas criassem teorias sobre um possível affair entre os dois. Vale lembrar que Thaylise namorou com Vitão antes do cantor viver um relacionamento com Luísa Sonza, ex de Whindersson.

Apesar da opinião pública, Whindersson já informou em outras ocasiões que eles são apenas amigos. O humorista afirmou que eles são “como irmãos” e se aproximaram por serem “os ex dos ex”. “Nos aproximamos e conversávamos sobre nossos momentos. E aconteceu que viramos melhores amigos e temos uma amizade muito boa e leve”, contou em trecho da biografia Vivendo Como Um Guerreiro.

“Mesmo longe, estamos sempre alinhados um com o outro. Somos parceiros, assim como irmãos. Eu acho que o tempo de alguém é algo muito importante e ela me dá muito do tempo dela quando eu estou com algum problema, meio reflexivo e preciso de apoio”, explicou Whindersson.