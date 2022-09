Whindersson publica vídeo treinando boxe e provoca possível adversário

A luta entre o humorista brasileiro Whindersson Nunes e o youtuber norte-americano Logan Paul ainda não tem data marcada, mas o clima entre os dois segue esquentando. Em um vídeo postado em seu Instagram, Whindersson aparece treinando boxe e provocando Paul.

No vídeo, o brasileiro mostrou o poder dos punhos e marcou o americano na publicação com a legenda:“Não aguenta 10 minutos o Logan Paul”.

Essa não é a primeira vez que o brasileiro chama a atenção de Logan, que também já subiu aos ringues. No início do ano passado, Whindersson deixou claro seu desejo de enfrentar o norte-americano, que pareceu disposto a enfrentar o brasileiro.

Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, no The MMA Hour em março deste ano, Logan reafirmou o desejo de lutar com o humorista piauiense e chegou a dizer que o duelo seria combinação “incrível” com possibilidade para ser outro “banho de sangue internacional”. Logan é irmão de Jake Paul, adversário de Anderson Silva.

Já em maio, Whindersson Nunes declarou aos fãs que aguarda resposta do americano para a realização do duelo no boxe. Após ser questionado por um seguidor se iria lutar novamente, o brasileiro disse: “Só esperando o panaca do Logan Paul aceitar e me dar uma data”.

Vale lembrar que Whindersson subiu ao ringue em janeiro deste ano contra o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas em Balnerário Camboriú, Santa Catarina. Na luta, o humorista resistiu oito rounds, mas Popó foi declarado vencedor por decisão dos juízes.