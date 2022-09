Xamã e Duh Marinho são cotados para BBB 23; veja etalhes

A vigésima terceira edição do Big Brother Brasil se aproxima e o público fica cada vez mais curioso para saber qual será a lista de participantes do ano. Além dos “pipocas”, que se tratam dos participantes desconhecidos, nas últimas edições a atração da Globo adicionou o grupo dos “camarotes”, que traz os famosos para dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Desse modo, Boninho e a produção já estão sondando os nomes que farão parte da edição de 2023. Diversos famosos costumam integrar o time “camarote”, como atores, músicos, influenciadores digitais… De acordo com o Jornal Extra, para compor a cota de cantores dentro do camarote, já existem dois nomes que estão sendo cotados: Duh Marinho e Xamã.

Duh Marinho além de cantor é amigo de diversos famosos como Anitta, Lexa e até mesmo Preta Gil, que já gravou uma composição do artista. Enquanto isso, Xamã é cantor e rapper, e está sempre com o nome na imprensa. Não apenas por conta de sua música, mas também com rumores de afffairs com famosas. Luísa Sonza, Jade Picon e Yasmin Brunet fazem parte dessa lista de possíveis romances do famoso.

Além disso, Jade Picon não foi a única ex-BBB de quem Xamã chegou perto. O rapper viveu um affair com Thaís Braz, do BBB21. Recentemente, Yasmin Brunet, um dos seus affairs, também foi sondada para participar da próxima edição. Sempre rendendo assunto na mídia, Xamã pode ser uma boa escolha para completar o elenco do reality show global.

E não é a primeira vez que o artista estaria pisando no programa. Para quem não acompanhou a final da última edição, Xamã esteve sob o comando do show de encerramento. E, se a participação do famoso for confirmada, este ano ele tem a chance de estar estrelando a final do reality de outra maneira.

O Big Brother Brasil 23 tem a data de estreia marcada para 16 de janeiro de 2023 e seguirá sob o comando de Tadeu Schmidt. Apesar das sondagens, apenas em janeiro o público terá a certeza sobre a lista oficial de confinados montada por Boninho.