Zilu explica que utiliza sobrenome Camargo do ex-marido a pedido dele

Mesmo após 10 anos após a separação de Zezé, Zilu Camargo continua utilizando o sobrenome do ex-marido. Nesta sexta-feira (9/9), a influencer abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e abriu o jogo sobre o assunto.

Em uma pergunta, um fã quis saber: “Por que você carrega o nome Camargo ainda?”. Com a pergunta feita, Zilu explicou: “Eu não ‘carrego’, isso não é um fardo! Eu tenho o Camargo porque, no divórcio, meu ex-marido me pediu para mantê-lo”.