12 candidatos não receberam nenhum voto nas eleições de 2022; saiba quem são

Doze candidatos não receberam nenhum voto nas eleições de 2022. Desse total, 11 disputavam o cargo de deputado estadual, e um, o de federal. A lista está no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cita ainda dois concorrentes que haviam tido as candidaturas anuladas em razão de pendências jurídicas.

Os nomes com zero voto neste domingo (2) são filiados ao Pros, Agir, Democracia Cristã, PRTB, PV e Solidariedade. O estado que mais aparece no levantamento é Roraima (quatro candidatos), seguido por Pernambuco (dois) e Acre (também dois).