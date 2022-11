24 horas depois Bocalom reconhece vitória de Lula e emite nota parabenizando o petista

O mais ferrenho adversário do petismo no Acre, o atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), que disputou várias campanhas à Prefeitura e ao governo do Estado contra o PT durante os últimos 20 anos em que o Partido esteve no poder estadual até 2018, rendeu-se à vitória do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva. Em nota assinada pelo prefeito na noite desta segunda-feira (31), 24 horas após a eleição do petista, o prefeito de Rio Branco afirma:

– Com o resultado das eleições desse segundo turno e como defensor da democracia, parabenizo ao presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente Geraldo Alckmin por suas vitórias”. Em seguida Bocalom, acrescenta: “Em respeito à vontade soberana do povo, desejo um governo que cuide das necessidades dos Brasileiros e estabeleça uma parceria eficaz com os municípios, onde tudo acontece! Que Deus lhe conceda muita sabedoria e seja um governo próspero”.