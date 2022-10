2º turno: governo anuncia medidas que somam R$ 15,7 bi na primeira semana de campanha

Foram reservados no total a essa categoria R$ 2 bilhões, mas com menos beneficiários que o esperado, sobrará dinheiro, que será usado para a parcela extra. Segundo um técnico, o valor que poderá ser redistribuído deve ficar na casa dos R$ 200 milhões.

O Ministério do Trabalho confirmou em nota o pagamento de uma parcela extra do auxílio de taxista às vésperas do Natal. Além disso, informou que vai antecipar para o dia 18 de outubro — anteriormente era dia 22 — o crédito do benefício a esses profissionais e caminhoneiros. Isso repete o que ocorrerá com os beneficiários do Auxílio Brasil, que receberam R$ 12 bilhões antecipadamente este mês.