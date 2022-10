4 vezes em que brasileiros chegaram na final do Mundial, mas não conseguiram vencer

Já faz alguns anos que os clubes brasileiros praticamente “privatizaram” a Libertadores. De tempos em tempos, uma equipe do Brasil vence a competição e garante uma vaga no Mundial de Clubes. No entanto, não são todos que conseguem levar a taça para casa. Pensando nisso, separamos para você quatro vezes em que brasileiros chegaram na final do Mundial, mas não conseguiram vencer.

O Mundial de Clubes passou a ser realizado em um novo formato, o mesmo que vemos nos dias de hoje, em 2005. Desde então, sete equipes brasileiras conseguiram chegar à final da competição, mas somente três venceram a final e se consagraram campeãs – as outras quatro, ficaram com o vice-campeonato.

Como sempre no esporte, os vencedores são aqueles que são lembrados, louvados e reverenciados na história – justamente por terem conquistado um título. No entanto, mesmo os que não conseguiram vencer a competição, muitas vezes fizeram bonito e jogaram de igual para igual com times, na grande maioria das vezes, extremamente superiores.

Santos x Barcelona – 2011

Em 2011, o Santos de Neymar, Paulo Henrique Ganso e companhia simplesmente encantava o Brasil e a América Latina. Os meninos da Vila Belmiro conquistaram a Libertadores em cima do Peñarol e chegaram para o Mundial de Clubes com as expectativas lá no alto, justamente pela qualidade individual de seus atletas.

No entanto, o Peixe acabou tendo pela frente nada mais nada menos do que o Barcelona de Pep Guardiola, que possuía, naquela época, um dos times mais mortais de todos os tempos. Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, David Villa e Pedro eram os craques de uma equipe memorável e simplesmente matadora.

No fim das contas, não deu para o Peixe na final contra o Barcelona. Apesar da qualidade individual inquestionável dos meninos da Vila, a equipe acabou perdendo pelo placar de 4 a 0, com um show de Lionel Messi que, ainda naquele ano, viria a ganhar a sua terceira Bola de Ouro consecutiva.

Engana-se, no entanto, quem pensa que o Santos jogou mal. As peças individuais da equipe realmente se destacaram. Não à toa, depois de pouco mais de um ano daquele encontro, Neymar acabou sendo comprado pelo Barcelona, que já não era mais treinado por Guardiola, mas possuía praticamente a mesma base de elenco.

Grêmio x Real Madrid – 2017

Em 2017, o Grêmio também conseguiu o feito de conquistar a América, vencer a Libertadores e chegar na final do Mundial de Clubes. Na época, o clube brilhava sob o comando de Renato Portaluppi e contava com jogadores que vinham jogando muito bem, como Everton Cebolinha, Geromel e o próprio Luan – o craque da Liberta.

No entanto, o Tricolor Gaúcho deu azar de pegar um dos times mais mortais da década passada, que era justamente o Real Madrid. Os merengues mantinham praticamente o mesmo elenco pelos últimos cinco anos, e contavam com Modric, Kross, Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo no auge.

A derrota, no entanto, veio em um placar magríssimo: 1 a 0 para o Real Madrid. Apesar de não ter conseguido criar muitas chances, o Grêmio segurou muito bem os merengues por boa parte do tempo. Cristiano Ronaldo, no entanto, em uma cobrança de falta, desequilibrou a disputa e definiu a vitória.

Flamengo x Liverpool – 2019

O ano de 2019 foi sem sombra de dúvidas um dos mais mágicos da história do Flamengo. O rubro-negro se distanciou e muito, em termos de qualidade, dos demais times do Brasil, vencendo a Libertadores em uma virada histórica pra cima do River Plate e, de quebra, conquistando o Campeonato Brasileiro.

Com isso, o Flamengo do técnico português Jorge Jesus chegou ao Mundial de Clubes predestinado. Tinha no elenco Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego, Diego Alves, Filipe Luís e outros grandes jogadores. Pela frente, no entanto, estava um dos mais completos Liverpool’s de todos os tempos.

Na final, deu Liverpool – mas por muito pouco. O fato é que o confronto entre as duas equipes foi bastante equilibrado, mais do que a maioria das pessoas imaginava. A partida chegou a ir para prorrogação, mas Roberto Firmino marcou no tempo complementar e definiu o 1 a 0 para os ingleses.

Palmeiras x Chelsea – 2022

Para fechar a lista das quatro vezes em que brasileiros chegaram na final do Mundial, mas não conseguiram vencer, temos o Palmeiras – que continua alimentando a zoação em função disso. Em 2021, o Verdão foi matador na Libertadores e levou mais um título para casa, garantindo sua vaga para a final.

Depois de vencer a primeira partida do Mundial de Clubes, o Palmeiras enfrentou o Chelsea, que tinha uma missão bastante semelhante: conquistar o primeiro Mundial de sua história. A equipe inglesa vinha apenas de sua segunda conquista de Liga dos Campeões da Europa, sendo que a primeira decisão internacional havia perdido para o Corinthians, em 2012.

A partida foi extremamente equilibrada. Chelsea saiu na frente no placar, com um gol de Lukaku de cabeça. De pênalti, Raphael Veiga empatou para o Verdão ainda no tempo normal, levando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, no entanto, Havertz marcou para os Blues e consagrou seu primeiro título do Mundial.