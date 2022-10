As celebridades brasileiras se tornam tão famosas que muitas pessoas sabem muito a respeito de suas vidas, mesmo que não sejam fãs. Alguns artistas preferem manter sua privacidade e não expor ao público questões pessoais, incluindo sua orientação sexual, para não atrair comentários negativos e preconceituosos, ou simplesmente porque preferem não expor detalhes da sua vida pessoal. Entretanto, algumas celebridades brasileiras são assumidamente parte da comunidade LGBTQ+ e muitas pessoas não sabem disso. Aqui estão reunidas as 40 celebridades brasileiras que são LGBTQ+ e muitas pessoas não sabiam.

Camila Pitanga Camila Pitanga é uma atriz e apresentadora brasileira que iniciou sua carreira artística como Angelicat, assistente de palco do programa da Angélica. O papel de maior destaque da carreira artística da atriz foi em Paraíso Tropical, novela em que interpretou Bebel. PRÓXIMA A atriz já falou abertamente a respeito de sua sexualidade, e não tem medo de dizer que faz parte da comunidade LGBTQ+. Camila Pitanga é bissexual, e atualmente namora o professor de filosofia Patrick Pessoa.

Fabiana Alvim Fabiana Alvim é uma ex-jogadora de voleibol brasileira, e atuava na posição de líbero quando jogava. Foi bicampeã olímpica em Pequim, em 2008, e atualmente é comentarista esportiva. Fabiana é casada com uma mulher, a gerente de seleções da Confederação Brasileira de Vôlei, Júlia Silva. PRÓXIMA Fabiana e Júlia já estão juntas há seis anos, e têm uma filha juntas, Maria Luiza, que já tem dois anos. A esposa da ex-jogadora ficou grávida ao realizar um tratamento de fertilização in vitro. PRÓXIMA

Leilane Neubarth Leilane Neubarth Teixeira é uma apresentadora de telejornal, escritora e jornalista brasileira. Já apresentou programas brasileiros muito conhecidos, como Rede Manchete, Bom Dia Brasil e Globo News. Em uma entrevista à revista Veja, a apresentadora se abriu em relação à sua sexualidade. PRÓXIMA Leilane namora Gaia Maria há mais de um ano, e, em entrevista, relatou que não esperava se apaixonar por uma mulher depois de passar por dois casamentos heterossexuais anteriormente. PRÓXIMA

Miguel Falabella Conhecido nacionalmente por seus personagens marcantes nas séries de comédia Sai de Baixo e Toma Lá, Da Cá da Rede Globo, Miguel Falabella é um ator, cineasta, escritor, apresentador, dublador, dramaturgo e roteirista brasileiro. Em 2013, o ator já falou abertamente a respeito de ser LGBTQ+. PRÓXIMA Apesar de ser extremamente reservado a respeito de sua sexualidade, o ator Marco Aurélio Pacheco se declarou para Falabella no dia dos namorados, levantando na internet a hipótese de que os dois estejam juntos. PRÓXIMA

Ludmilla A cantora Ludmilla é extremamente famosa no Brasil e até internacionalmente, e assumiu seu relacionamento com Brunna Gonçalves em 2019, o que foi uma surpresa para muitas pessoas. Apesar de muitos não saberem, a cantora já havia tornado público o fato de ser LGBTQ+. PRÓXIMA As duas estão juntas até hoje, e a cantora já teve outros romances com mulheres anteriores a esse. Ludmilla já namorou com a dançarina Isabelly Costa e com a cantora MC Rebecca. PRÓXIMA

Nanda Costa Fernanda Costa é uma atriz, cantora e compositora brasileira que se tornou extremamente conhecida em todo o país devido a sua personagem Morena, em Salve Jorge. Também já participou de produções de cinema, no filme Sonhos Roubados, em que interpretou a protagonista Jéssica. PRÓXIMA A atriz se assumiu LGBTQ+ em 2018, quando já completava quatro anos de relacionamento com Lan Lahn. Após uma gravidez turbulenta, o casal tem duas filhas gêmeas, Kim e Tiê. PRÓXIMA

Rodrigo Sant’Anna Rodrigo José Sant’Anna é um ator, dublador, humorista e roteirista brasileiro que se tornou famoso em todo o país por integrar o elenco de A Turma do Didi durante 4 anos e por fazer parte do programa humorístico Zorra Total, em que interpretava o mulherengo Admilson. PRÓXIMA O ator já falou publicamente sobre a dificuldade de ser LGBTQ+ dentro de uma família machista e humilde do Rio de Janeiro. Rodrigo é atualmente casado com Júnior Figueiredo. PRÓXIMA

Marco Nanini Marco Antônio Barroso Nanini é um ator, diretor de teatro, dramaturgo, produtor e humorista brasileiro, que participou na segunda versão de A Grande Família, que estreou em 2001 e ficou no ar até 2014. Marco está em uma união estável com Fernando Libonati desde 1988. PRÓXIMA O ator falou sobre sua experiência em relação à sua sexualidade em 2011, quando assumiu que era LGBTQ+ publicamente, e afirmou que se sentiu pressionado a falar sobre o assunto diante de uma crescente onda de ódio e violência contra essa comunidade. PRÓXIMA

Luiza Possi Luiza Possi é uma cantora, compositora e apresentadora brasileira, filha da cantora Zizi Possi e do produtor musical e diretor artístico Líber Gadelha. Luiza já foi jurada em programas como Ídolos, The Voice Brasil e Popstar, e já participou do Circo do Faustão e Show dos Famosos. PRÓXIMA A artista é bissexual assumidamente, apesar de possuir maior preferência por relacionamentos com homens, e é atualmente casada com o diretor responsável pelo Domingão e Show dos Famosos. PRÓXIMA

Fabiano Augusto Fabiano ficou conhecido em todo o país por ser o garoto propaganda das Casas Bahia, e apareceu em mais de 200 comerciais. Seu bordão “Quer pagar quanto?” se tornou bastante característico e atrelado à sua imagem. Além disso, já participou do Teleton Brasil e já foi entrevistado no programa The Noite com Danilo Gentili. PRÓXIMA O garoto propaganda das Casas Bahia se assumiu gay ao apresentar seu namorado em suas redes sociais no dia dos namorados, ao fazer uma declaração ao diretor Dan Nakagawa. PRÓXIMA

Laryssa Ayres Laryssa Ayres é uma atriz e modelo brasileira que estreou sua carreira na televisão em 2013, na novela Flor do Caribe, da Rede Globo. Atualmente, faz parte do elenco da novela Gênesis, da Record TV, em que interpreta Sara. PRÓXIMA A atriz é LGBTQ+ e namorou a atriz e diretora de teatro brasileira Maria Maya entre 2019 e 2020. Apesar do término do casal, as atrizes afirmam que continuam sendo amigas e parceiras de vida. PRÓXIMA

Thalita Carauta Conhecida principalmente por seus personagens de humor no programa de comédia Zorra Total, da Rede Globo, Thalita Carauta é uma atriz, diretora e autora brasileira que atua em áreas diferentes, como teatro, cinema e televisão. Atualmente, faz parte do elenco da novela Segunda Chamada, da TV Globo. PRÓXIMA A atriz é assumidamente lésbica, e afirma que sua sexualidade nunca foi segredo para seus amigos e para aqueles que a acompanhavam, que sempre souberam que Thalita era LGBTQ+. Atualmente, namora a atriz Tamirys Ohanna. PRÓXIMA

Ana Karolina Lannes Ana Karolina é uma atriz que estreou sua carreira na televisão com apenas sete anos de idade na novela Duas Caras, da Rede Globo. Seu papel de maior destaque foi a personagem Ágata, filha da vilã Carminha, na novela Avenida Brasil. PRÓXIMA A sexualidade da atriz foi revelada após uma entrevista por telefone, na qual Ana Karolina falou sem querer a respeito do assunto. O fato da atriz ser LGBTQ+ foi exposto sem o consenso da atriz, mas ela afirma que ficou feliz de todos saberem a respeito. PRÓXIMA

Letícia Lima Letícia Lima ficou bastante conhecida na internet por atuar em diversos vídeos da produtora Portas dos Fundos. Em 2015, Letícia assinou com a Rede Globo e atuou na novela A Regra do Jogo. Fez parte do elenco de Amor de Mãe, novela que estreou em 2019, e atualmente participa da série Desconjuntados, do Prime Video. PRÓXIMA A atriz falou a respeito de sua sexualidade em uma entrevista para a revista Quem, e afirmou que não sabia exatamente como se definir, mas que acreditava que bissexual seria o mais correto. PRÓXIMA

Alessandra Maestrini Alessandra Maestrini é uma atriz e cantora brasileira que iniciou sua carreira artística em musicais de sucesso, como O Abre Alas, Rent, Les Miserables e Ópera do Malandro. Na televisão, atuou nas novelas A Lua Me Disse, Tempos Modernos e Guerras dos Sexos. PRÓXIMA A atriz é assumidamente LGBTQ+ e conta que, na época em que se assumiu bissexual, se sentiu ridícula e com vontade de se esconder, por acreditar que contar sua sexualidade seria se expor. PRÓXIMA

Anitta A cantora Anitta é extremamente reconhecida nacional e internacionalmente, e não tem problemas em se posicionar publicamente a respeito de assuntos que defende e acredita. Um exemplo desses assuntos está relacionado à comunidade LGBTQ+, que constantemente é vítima de ataques e agressões. PRÓXIMA Anitta, além de se posicionar a respeito do assunto, é assumidamente bissexual e fala a respeito de como sua sexualidade é muitas vezes apagada pelo fato da cantora nunca ter namorado uma mulher. PRÓXIMA

Bruna Linzmeyer Bruna Linzmeyer é uma atriz brasileira que se tornou bastante conhecida em todo o país devido a sua personagem autista na novela Amor à Vida, Linda, de 2014. A atriz também se destacou por O Filme da Minha Vida, filme de 2017, em que interpretou Luna. PRÓXIMA Bruna é extremamente aberta a respeito de sua sexualidade e sempre fala sobre pautas a respeito de ser LGBTQ+. A atriz é pansexual e já namorou a DJ Marta Supernova. PRÓXIMA

Luiz Fernando Guimarães O ator e humorista brasileiro Luiz Fernando Guimarães é bastante conhecido em todo o país principalmente por interpretar Rui Muniz em Os Normais, Nicolau Burgel em Cordel Encantado e o deputado Rui Fontes, em A Grande Família. Luiz é bastante discreto a respeito de sua sexualidade, mas já falou algumas vezes à respeito. PRÓXIMA Luiz Guimarães falou sobre ser LGBTQ+ em uma entrevista para o site Retratos da Vida, do jornal Extra, e contou que era casado com um homem, Adriano, com quem é casado até hoje. PRÓXIMA

Cássio Scapin Cássio é um ator, diretor e produtor brasileiro que ficou conhecido por interpretar Nino no programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum. O ator também já interpretou Santos Dumont na minissérie da Rede Globo Um Só Coração e Olavo Bilac em Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, minissérie de 2007. PRÓXIMA Cássio Scapin é assumidamente gay e não esconde o fato de ser LGBTQ+. Em 2019, assumiu seu namoro com o farmacêutico Diego Redondaro, com quem está junto até hoje. PRÓXIMA

Diego Hypólito Diego Hypólito é um ex-ginasta brasileiro que competia em provas de ginástica artística e é o único brasileiro que conseguiu conquistar duas medalhas de ouro no Campeonato Mundial nessa modalidade. Também foi o único representante brasileiro nos Jogos Olímpicos de Pequim. PRÓXIMA Diego falou sobre sua sexualidade pela primeira vez em 2019, ao revelar que é gay em um depoimento publicado no UOL. Namorou com o advogado e fisioterapeuta Marcus Duarte, mas o casal terminou em 2020. PRÓXIMA

Reynaldo Gianecchini O ator é conhecido em todo o país por interpretar o personagem Edu em Laços de Família, novela da Globo exibida em 2000. Além de ator, Reynaldo Gianecchini é modelo, e iniciou sua carreira em 1991, participando de desfiles e editoriais de moda até 1998. PRÓXIMA O que muitas pessoas não sabem é que o ator é LGBTQ+, apesar de preferir manter sua privacidade e não falar muito sobre o assunto publicamente. Reynaldo não gosta de se definir, mas acredita que pansexual seria a sexualidade que melhor o define. PRÓXIMA

Carol Duarte Carol Duarte é uma atriz brasileira, filha de Ivete Duarte e Romeu Duarte. Começou sua carreira artística em peças como A Visita da Velha Senhora, dirigida por Celso Frateschi, e O Alvo, de Pedro Garrafa, ambas de 2015. Em 2017, atuou em A Força do Querer, novela da Globo. PRÓXIMA A atriz se assumiu lésbica ao falar publicamente sobre seu relacionamento com Aline Klein quando A Força do Querer estava sendo exibida. As duas iniciaram o namoro em 2012 e estão juntas até hoje. PRÓXIMA

Leonardo Vieira Leonardo de Pinho Vieira é um ator brasileiro que se tornou conhecido no país por interpretar personagens como Leandro Ferreira da Silva na novela Senhora do Destino, novela de 2004, e o vilão Vitor Lopo Júnior na novela Prova de Amor. PRÓXIMA O ator se assumiu gay em 2017, após ter fotos divulgadas beijando um amigo. Essa exposição ocorreu contrária à vontade de Leonardo Vieira, que afirma que, depois disso, não conseguiu mais trabalhos no ramo. PRÓXIMA

Monique Evans Monique Evans é uma apresentadora, ex-modelo e atriz brasileira que já apresentou diversos programas famosos brasileiros, como TV Fama, Noite Afora e a A Casa É Sua. Também foi repórter do programa Domingo Legal, no quadro Bate Coração, e Manhã Maior, da RedeTV!. PRÓXIMA Monique sempre falou abertamente a respeito da sexualidade em seus programas de TV. A apresentadora é casada com a DJ Cacá Werneck e diz que se descobriu lésbica com 57 anos. PRÓXIMA

Alice Braga Alice Braga é uma atriz brasileira que se tornou bastante conhecida por ter estrelado filmes brasileiros bastante famosos como Cidade de Deus e Cidade Baixa. Também atuou em filmes estrangeiros como I Am Legend, Predators e Redbelt, além da série Queen of the South. PRÓXIMA No início de janeiro de 2021, a atriz assumiu o namoro Bianca Comparato, protagonista da série 3%, da Netflix. As duas estão juntas há cerca de três anos, mas preferem ser discretas a respeito de suas vidas pessoais. PRÓXIMA

Liniker Liniker é uma cantora, compositora, atriz e artista audiovisual da banda Liniker e os Caramelows, em que é a voz principal. A banda foi formada em 2015, quando lançaram o EP Cru que continha o single Zero, um dos maiores sucessos da banda. PRÓXIMA A cantora também é atriz e já participou da série 3%, da Netflix e faz parte do elenco de Manhãs de Setembro, da Amazon Prime. Liniker é uma mulher trans bastante engajada em questões sociais como LGBTQ+ e lutas raciais, as quais enfrenta diariamente. PRÓXIMA

Cazuza Cazuza é um dos maiores músicos brasileiros e já foi aclamado pela crítica como um dos principais poetas da música brasileira. Cazuza foi cantor, compositor, poeta e letrista brasileiro, que se tornou conhecido por ser vocalista da banda Barão Vermelho. Posteriormente, seguiu carreira solo. PRÓXIMA O que muitos não sabem a respeito do cantor é que ele era LGBTQ+, se assumindo bissexual em entrevistas. Inclusive, Cazuza e o cantor Ney Matogrosso tiveram um breve romance durante a década de 1970. PRÓXIMA

Ana Carolina Ana Carolina é uma cantora brasileira de MPB e Pop muito famosa em todo o país. Iniciou sua carreira em 1998 e produziu seu primeiro álbum, Ana Carolina, no ano seguinte. Além de cantora, é compositora, empresária, produtora e multi-instrumentista que já ganhou 8 vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira e três Troféus Imprensa. PRÓXIMA Ana Carolina é assumidamente bissexual, e fala naturalmente a respeito de sua sexualidade publicamente. Atualmente, namora a cantora italiana Chiara Civello. PRÓXIMA

Daniela Mercury Daniela Mercury é uma cantora brasileira conhecida como Rainha do Axé. Além de cantora, é bailarina, compositora, instrumentista, atriz, empresária e produtora musical brasileira. Já ganhou um Grammy Latino, seis Prêmios da Música Brasileira, três prêmios Multishow e dois prêmios pelo VBM. PRÓXIMA Daniela é bastante aberta a respeito de ser parte da comunidade LGBTQ+, e afirma não se rotular de maneira nenhuma. Daniela é casada com a jornalista Malu Verçosa.

MC Linn da Quebrada Conhecida como Linn da Quebrada, Lina Pereira é uma cantora, atriz, ativista social e compositora brasileira. É uma das artistas mais relevantes no cenário brasileiro atual nos gêneros de rap, funk, hip hop e pop. Sua carreira começou em 2016, com a música Enviadescer. PRÓXIMA Linn da Quebrada é transexual e homossexual, e é completamente aberta a respeito das problemáticas relacionadas a ser LGBTQ+ no Brasil, e expõe suas dificuldades em suas músicas, entrevistas e videoclipes.

Preta Gil Preta Gil é uma cantora, atriz, apresentadora e empresária brasileira, filha do cantor Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha. Seu primeiro álbum, Prêt-à Porter, foi lançado em 2003, e, no mesmo ano, Preta Gil também participou da novela Agora é Que São Elas, em que interpretou Vanusa Silveira. Apesar de a maioria das pessoas não saber, Preta Gil é LGBTQ+ e se define como pansexual. Durante uma live, a cantora falou sobre sua sexualidade e sobre ter iniciado suas relações amorosas com mulheres.

Maria Gadú Maria Gadú é uma cantora, compositora, instrumentista e produtora brasileira que já foi indicada cinco vezes ao Grammy Latino. Começou a se apresentar em bares na Barra da Tijuca e da Zona Sul, mas seu sucesso veio quando começou a chamar atenção de famosos do ramo, como Caetano Veloso, Milton Nascimento e João Donato. Maria Gadú sempre falou abertamente sobre o fato de ser LGBTQ+, mas, em uma entrevista recente, diz não saber se seria lésbica ou não. A cantora fala sobre não gostar de se rotular e não ver necessidade em fazê-lo. Cássia Eller

Mais conhecida como Cássia Eller, Cássia Rejane Eller foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira e foi uma das maiores representantes do rock brasileiro durante os anos 90. A cantora morreu em 2001, com apenas 39 anos, devido a um infarto no miocárdio causado por uma má formação no coração. A cantora nunca teve vergonha ou medo de ser quem era, e assumiu ser lésbica durante os anos 90, quando a homofobia e o preconceito eram ainda mais intensos.

Bárbara Paz Bárbara Raquel Paz é uma atriz, diretora e produtora brasileira. Sua carreira na televisão começou no ano 2000, ao aparecer em um episódio de Ô…Coitado!, um sitcom do SBT. Em 2002, Bárbara protagonizou a novela Marisol, em que interpretou Marisol Lima do Vale. Bárbara Paz falou sobre o processo de se descobrir não – binária no podcast Almasculina, em 2021. A atriz contou como foi o processo de se descobrir transgênero e reconhecer que não se identificava com homem ou mulher.

Aline Wirley Aline Wirley é uma cantora, atriz e compositora brasileira que se tornou conhecida em todo o país por ter feito parte do girl group Rouge até 2006, após vencer o talent show Popstars. Em 2019, se tornou jurada do programa The Four Brasil, da Record TV. Em 2021, Aline Wirley assumiu ser bissexual em uma entrevista no Quinta Pod, programa de entrevistas no canal do YouTube da Kelly Key, em que revelou que teve um relacionamento com uma mulher antes de seu casamento com o ator Igor Rickli.

Carmo Dalla Vecchia Carmo Dalla Vecchia é um ator e ex-modelo brasileiro que se tornou bastante conhecido em todo o país por atuar em Cobras e Lagartos, novela da TV Globo, em que interpretou Luciano Botelho. Também ficou bastante famoso por interpretar Zé Bob em A Favorita. O que muitas pessoas não sabem a respeito do ator é que ele é LGBTQ+ e é casado com João Emanuel Carneiro desde 2005. Carmo Dalla ainda se declarou ao vivo para o marido no programa Super Dança dos Famosos.

Carol Biazin Carol Biazin é uma cantora, compositora e instrumentista brasileira que ficou conhecida por ter sido finalista da sexta temporada do programa The Voice Brasil, em que participou do time da cantora Ivete Sangalo. Carol é vencedora de prêmios como Aposta do Ano, Artista Revelação e New Artist, premiações nacionais. PRÓXIMA Carol é bastante aberta a respeito de sua sexualidade, e não esconde o orgulho de fazer parte da comunidade LGBTQ+. A cantora é lésbica e namora a cantora Day, também lésbica.

Luisa Sonza A cantora Luisa Sonza começou sua carreira artística com apenas sete anos de idade. Em 2014, começou a postar covers em seu canal no YouTube, o que ajudou a impulsionar sua carreira artística. Além de cantora, é compositora musical e já ganhou premiações como o Prêmio Multishow de Música Brasileira e MTV Millenial Awards Brasil. A cantora é assumidamente bissexual, e afirma que sente atração por homens e mulheres desde que era mais nova. Luisa ainda fala sobre a dificuldade de falar sobre o assunto sendo uma pessoa pública, podendo sofrer preconceitos e comentários negativos.

Fernanda Gentil Fernanda Gentil é uma apresentadora e jornalista brasileira que atualmente apresenta o programa Zig Zag Arena, um game show produzido e exibido pela Rede Globo. Trabalhou na TV Esporte Interativo como repórter e apresentadora, e ganhou tanta notoriedade que foi para o canal esportivo SporTV. A apresentadora é assumidamente LGBTQ+. Em 2016, após seu divórcio com o empresário Matheus Braga, assumiu o namoro com a jornalista Priscila Montandon, com quem é casada até hoje.