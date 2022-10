Presidente do PT no Acre fiscaliza seções e diz que acredita em vitória do Lula

O presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre (PTAC), Cesário Braga já está nas ruas com parte da militância para fiscalizar o processo eleitoral neste domingo (30).

“Fiscalizando as nossas urnas para que seja um processo tranquilo”, diz.

Com o segundo turno em vigência, os petistas acreditam que o resultado será a vitória de Lula e estimula os eleitores a irem às urnas.

“Vamos apertar colocar o nosso pessoal pra ir pra rua para que, se Deus quiser, a gente possa comemorar a vitória do nosso presidente Lula”, disse.