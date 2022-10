8 curiosidades sobre Vera Fischer que você não sabia

Aos 70 anos, Vera Fischer soube se reinventar na pandemia e virou referência para muitos adolescentes que nem mesmo conheciam seu trabalho nas novelas e no cinema.

A vida da atriz também se tornou curiosidade dos mais novos com a participação da funkeira Pocah no “Big Brother Brasil 21”, da TV Globo. A partir dali, veio à tona um laço antigo entre as duas.

De Miss Brasil a Helena de Manoel Carlos, somando ainda o título de namoradinha do Brasil, Vera Fischer acumula muitas histórias em mais de cinco décadas de carreira de modelo e atriz, parte delas publicadas em duas autobiografias.

Com isso, o Yahoo relembra algumas curiosidades sobre uma das atrizes mais importantes da televisão brasileira. Confira os destaques:

8 – Vera Fischer só teve celular em 2020

Acredite ou não, a atriz só foi ter o seu primeiro celular no começo de 2020, pouco tempo antes de a pandemia começar no Brasil. Com os novos tempos e todo mundo isolado em casa, Vera Fischer aprendeu a dominar o aparelho rapidamente e logo se tornou um das musas das redes sociais.

No Instagram, ela passou dos 1,5 milhão de seguidores, e também brilha no Twitter, com outras 36 mil pessoas que acompanham as ideias dela na rede do passarinho azul.

A principal sacada da atriz foi começar a indicar filmes e séries para o público, um conteúdo que ela sempre amou fazer e consumir. Com a hashtag #VeraFischerIndica, ela conquistou uma multidão de novos seguidores, parte deles adolescentes que nem chegaram a ver seus trabalhos nas novelas.

“Criei minhas redes sociais há uns quatro anos, mas foi na pandemia que eu saí de meu estado jurássico para o digital”, admitiu Vera Fischer em uma entrevista ao Gshow. Tanta dedicação rendeu a ela até mesmo a divulgação de uma série do Disney+.

7 – Vera Fischer já posou nua?

Sem tabus, a atriz é musa nacional há pelo menos cinco décadas. E já posou nua várias vezes. Meses atrás, Vera Fischer compartilhou em seu Instagram a capa da revista Status, na qual ela posou como veio ao mundo em 1976, aos 25 anos. Outros 25 anos depois, Vera faria uma das mais icônicas edições da Playboy.

Ela foi clicada em Paris pelo fotógrafo Bob Wolfenson quando estava com 50 anos de idade. A revista, que foi publicada em 2000 e ficou conhecida como a Playboy do milênio, além de ser lembrada pela ousadia da atriz. Vera não se depilou para as fotos, como já era praxe entre as modelos que posavam nuas naquela época, e causou frisson.

Em 2018, aos 66 anos, Vera Fischer posou nua mais uma vez para a capa de lançamento da revista Pop-se. As fotos em clima totalmente pop e colorido foram feitas pelo fotógrafo e amigo da atriz, Miro.

“Posar nua aos 66 anos é uma coisa meio arriscada. Tive um problema sério de diástase – você sabe o que é isso? A musculatura abdominal se divide, parece que você está grávida. Tive que fazer uma cirurgia para corrigir. Estou me sentindo pendurada por ganchos. Mas ainda bem que foi com o Miro”, falou Vera na entrevista que acompanhava o ensaio.

6 – Vera Fischer já fez plástica?