800 quilos de piau de Mâncio Lima chegam aos mercados de Sena Madureira

O Mercado do Peixe de Sena Madureira, localizado nas proximidades da Feira livre dos colonos, foi abastecido na manhã desta quinta-feira (27), com 800 quilos de piau. A espécie foi capturada nos açudes da cidade de Mâncio Lima, no vale do Juruá.

Nessa época do ano, em decorrência do sobe e desce das águas nos rios de Sena Madureira, os pescadores encontram dificuldades, por isso, trabalham com a importação.

De acordo com o pescador Gean Carlos, o quilo do piau está sendo vendido a 25 reais. “Nessa remessa especificamente, o quilo está saindo a 25 reais. Entretanto, nas próximas deverá aumentar”, salien