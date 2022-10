A Fazenda 14: tarólogo revela quem tem mais chances de ganhar e faz aviso a Deolane

Fazenda 14 tem sido aceita pelo público pelas confusões que o reality tem proporcionado nesta edição. Uma das iniciativas de confusão foram feitas por Deolane Bezerra com o seu desafeto, a peoa Deborah Albuquerque. O astrólogo Victor Valentim analisou as possibilidades através das cartas para saber quem é que está muito perto de vencer esta edição. Mas o que chamou a atenção, foi o aviso para doutora Deolane, que precisa prestar mais atenção no jogo.

O astrólogo diz que o atual momento da loira é de perseverança, comprometimento, e existe muita insegurança emocional. Porém, Deolane se mostra firme no jogo, mesmo passando por grandes crises emocionais e de muitos conflitos com alguns peões. “A peoa está se mostrando muito forte, porém por dentro tem passando por grandes crises emocionais”.

“O momento é de introspecção, a conexão com sua intuição está à flor da pele. Mesmo tendo um ego e empoderamento muito poderoso, as cartas que surgem mostram um momento grande de vitória vindo (um corte de energia negativa) provavelmente interligado à saída de sua rival Deborah Albuquerque”.

“Mas as previsões para ela ainda mostram um período de dificuldade e desafios vindo, podendo anunciar perdas de emprego, dinheiro ou posses em geral. É necessário que ela busque o equilíbrio em suas relações, uma onda de energia negativa está em cima dela, gerando muito estresse, briga, revolta e nervosismo”. Por fim ele finaliza dizendo para ela ser um pouco mais misteriosa, que muitos que estão ao seu lado não são seus amigos e querem tirar proveito.