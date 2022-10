A nova pesquisa eleitoral dá esperanças a Bolsonaro no 2º turno

Jair Bolsonaro (PL) ultrapassou Lula (PT) na corrida ao segundo turno, de acordo com a segunda pesquisa eleitoral para presidente feita pelo instituto Gerp na reta final das eleições. Segundo o levantamento divulgado nesta quinta, Bolsonaro tem 47% das intenções de voto, contra 43% de Lula. O presidente aparece com quatro pontos a frente do seu rival, mas os dois empatam no limite da margem de erro, que é de 2,18 pontos percentuais para mais ou menos.

Esta é a segunda pesquisa eleitoral do Gerp no segundo turno. No intervalo entre os dois levantamentos, o presidente avançou dois pontos percentuais enquanto o petista perdeu cinco. No início do mês, a vantagem de Lula era de dois pontos. A pesquisa desta quinta ouviu 2.095 eleitores entre 21 e 26 deste mês e foi registrada no TSE sob o protocolo BR-05418/2022.

A disputa no primeiro turno das eleições deixou evidente que os institutos de pesquisas de maneira geral apresentaram cenários de intenção de voto distantes dos resultados colhidos nas urnas no dia do pleito. Os levantamentos são uma forma de medir a temperatura da corrida em determinado momento e não podem, portanto, serem tomados como uma fotografia fiel do que vai ocorrer nas urnas.

A última pesquisa presidencial do instituto Gerp antes do primeiro turno foi divulgada no dia 5 de setembro, quase um mês antes do dia de votação. Na ocasião, outros candidatos concorriam e o levantamento indicou que Bolsonaro tinha, naquele momento, 39% das intenções de voto, contra 38% de Lula.