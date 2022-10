A trajetória de Vágner Love, um apaixonado em campo

Existem alguns jogadores do futebol brasileiro que por mais que não tenham sido verdadeiros craques e nem nada do tipo, ficaram marcados na história de times e campeonatos. E esse é justamente o caso de Vágner Love, um atacante que por anos figurou entre alguns dos principais clubes do país – mas que nunca realmente alcançou um outro patamar no esporte.

Vágner de Souza Silva, mais conhecido como Vagner Love, nasceu no dia 11 de julho de 1984, no bairro de Bangu, do Rio de Janeiro. O jogador, hoje lembrado com carinho por muitas torcidas brasileiras, teve uma origem bastante pobre e encontrou justamente no futebol a alegria de sua infância e juventude.

Ainda muito novo, chegou a atuar por diversos clubes do Rio de Janeiro como, por exemplo, o próprio Bangu, Vasco da Gama e Campo Grande. Em 2002, então, ele acabou sendo transferido para o Palmeiras, ainda nas categorias de base. Foi no Verdão, então, que ele ascendeu para o futebol profissional.

Love realizou o seu primeiro jogo enquanto profissional em 2002, vestindo a camisa do Palmeiras. Naquela temporada, no entanto, ele atuou em apenas duas partidas e, no ano seguinte, retornou para mais um período nas categorias de base. Foram entre indas e vindas que, finalmente, em 2003, ele se firmou como profissional.

Um início de carreira surpreendente para Vágner Love

Nenhuma outra palavra talvez fosse tão boa para descrever o início de carreira profissional de Vágner Love senão “surpreendente”. Em 2003 ele se firmou de vez entre o elenco principal do Palmeiras e terminou o ano com nada mais nada menos do que 21 gols marcados em 31 partidas disputadas.

Tratava-se de uma média fantástica, sobretudo para um garoto de 19 anos de idade que estava fazendo a sua temporada de estreia definitiva no profissional. E se os torcedores achavam que não podia melhorar, Love foi lá e fez ainda melhor no ano seguinte, se firmando de fato como uma grande promessa do futebol brasileiro.

Na temporada seguinte, em 2004, ele marcou simplesmente 26 gols em 30 partidas disputadas no ano. Era quase uma média de um gol por jogo, para um atacante que havia recém completado 20 anos de idade. Não havia como não ficar empolgado com o jogador que, naquele período, já destilava amor em campo.

Vale ressaltar que, em 2003, quando fez a sua estreia definitiva no profissional pelo Palmeiras, o Verdão ainda estava na Série B do Campeonato Brasileiro. O rebaixamento havia ocorrido no ano anterior, após a crise envolvendo o fim do patrocínio da Parmalat. 2004, no entanto, foi o último ano de Love no Verdão.

Carreira no CSKA de Moscou e passagens pelo exterior

Apesar de ser um jogador lembrado muito pelo futebol brasileiro, o fato é que Vágner Love fez boa parte de sua carreira na Rússia. O jogador passou muitas, mas muitas temporadas mesmo vestindo a camisa do CSKA de Moscou, uma das principais equipes da Rússia que, vira e mexe, disputava a Liga dos Campeões.

Love foi contratado pelo Moscou em 2004 e, logo na sua temporada de estreia, marcou 16 gols em 28 jogos. Ele foi mantendo uma média ok de gols, seguindo na equipe Rússia até 2009, sendo que em 2010 retornou ao Brasil sob empréstimo. No entanto, no plano geral, sua carreira na Europa e no exterior ainda não havia acabado.

Ele ainda voltaria a passar mais cinco temporadas no CSKA, entre 2010 e 2012 e em 2013 e 2014 – depois de um semestre fora do futebol russo. Por fim, foi muito vitorioso no futebol russo, com um título de Europa League, seis Taças da Rússia, quatro Russian Premier Liga e cinco Supertaça Rússia.

Nesse meio tempo, e posteriormente também, Vágner Love chegou a se aventurar em outros clubes gringos. Atuou no futebol chinês pelo Shandong Luneng, na França pelo Monaco, na Turquia pelo Alanyaspor e Besiktas, no Cazaquistão pelo Kairat e no Midtjylland, da Dinamarca.

Passagens por outros clubes do Brasil e reta final de carreira

Em 2009, depois de sua primeira passagem pelo futebol russo, Vágner Love voltou ao Brasil. Primeiramente, ele foi emprestado pelo Palmeiras, sendo que atuou por um curto período de tempo. Naquele ano, o jogador acabou brilhando mesmo foi com a camisa de outro grande clube brasileiro: o Flamengo.

Vágner Love fez parte daquele elenco campeão do Campeonato Brasileiro de 2009 do Flamengo, o qual era formado por craques, promessas e algumas figuras ainda hoje muito lembradas no país. Ele, inclusive, foi um dos destaques do clube e terminou a temporada entre os artilheiro do Brasileirão.

Foram 23 gols em 29 partidas com a camisa do Flamengo naquele ano, novamente quase uma média de um gol por jogo. Em 2012, ele retornou ao rubro-negro sob empréstimo e acabou jogando bem, mas em um período já mais difícil da equipe carioca.

Depois disso, teve três passagens pelo Corinthians em momentos diferentes e, hoje, atua pelo Sport Recife.