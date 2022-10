“A urgência é não deixar voltar nenhum recurso federal”, diz Gladson em entrevista ao ContilNet

O governador reeleito Gladson Cameli está neste momento concedendo entrevista exclusiva ao ContilNet e fala sobre o período eleitoral, sobre alianças políticas e sobre os projetos para o futuro do estado.

“Foi toda uma tensão para que a gente não colocasse em risco uma candidatura. Mas eu disso, só vou se for com o Senhor e com o povo. Quando o presidente do TRE me ligou foi que caiu a ficha e fui olhar o percentual que eu ganhei. Tudo aconteceu para que não desse certo, veio pandemia, veio crise política, mas eu fui reeleito, sem os apoiadores. O que quer dizer tudo isso? É que tenho mais que o dobro da responsabilidade”, afirma.

“Quero encerrar o mandato com muitos compromissos cumpridos. Não estou generalizando, mas boa parte dos meus adversários estava buscando o poder pelo poder. Eu me pergunto se estavam mesmo preocupados com a população. Eu não consegui debater, não conseguir mostrar o que fizemos”, também expressou durante a entrevista.

“Vou universalizar o prato extra, atender 100% das escolas da Zona Urbana e também da Zona Rural, até julho de 2023”, garantiu. Gladson acrescentou que os debates feitos na campanha foram um desrespeito não comigo, mas com as famílias do Estado.