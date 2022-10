À vontade, Alan Rick curte aniversário de bermuda e chinelo em Rio Branco; veja fotos

De bermuda e chinelos, o deputado federal e senador eleito Alan Rick participou da festa de 40 anos do diretor-presidente do Deracre Petronio Antunes neste final de semana, em Rio Branco. Ele, que em breve começa um novo mandato em Brasília como senador do Acre, vem aproveitando a licença do cargo para ‘campanha política’ , que termina em novembro, com os amigos íntimos e apoiadores.

Mesmo com os bons ventos a seu favor, o acreano se mostrou humilde no evento e não abriu mão do conforto. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, clicou o futuro senador bem à vontade no evento.

Confira as fotos exclusivas: