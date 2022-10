Abertas inscrições para o programa habitacional na capital; veja como participar

A Prefeitura de Rio Branco abriu as incrições para o programa de moradia Minha Dignidade aos servidores municipais efetivos. O projeto foi anunciado pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas) no início do mês e consiste na construção de prédios com quatro andares que poderão ser financiados junto ao banco.

As incrições podem ser feitas pela internet no link https://bit.ly/3EO6wEY.

Podem financiar uma casa, os servidores municipais efetivos que ganham de um até três salários mínimos, neste caso o custeamento da prefeitura será de 90% do valor. Para os que recebem de quatro a cinco, será de 60% e para os que recebem de seis a sete, será de 40%.

“Nunca teve um programa de habitação popular tão forte como esse que estamos fazendo agora, porque quem fez isso foi o estado, onde a prefeitura assumiu essa questão da habitação popular em Rio Branco”, afirma o prefeito Tião Bocalom.