Academia Acreana de Letras promove lançamento coletivo de três escritores

A Biblioteca Púbica Adonay Barbosa, lança dia 11 de outubro às 19 horas na sua Filmoteca seis livros dos escritores: Profa. Dra. Luisa Galvão Lessa, Dra. Val Amorim e do Prof. Dr. Alvaro Sobralino. O evento que está sendo organizado pela Academia Acreana de Letras (AAL) será aberto ao público e conta com o apoio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas através do Governo do Acre.

Dentre os livros lançados estão a obra da escritora Dra. Val Amorim “Diário de uma Infiel” e a do Professor Dr. Alvaro Sobralino intitulada “Estórias de Maria Contos da Vida Real”. Já no quesito gramática a professora Dra. Luísa Galvão Lessa Lança nesta mesma data três títulos “Universo de Textos de Gramática”, vol. I, vol. II e vol. III.

OS AUTORES

Dra. Valcilda Bezerra de Amorim

Valcilda Bezerra de Amorim, mais conhecida como Val Amorim, natural de Rio Branco/AC, é Doutora em Direito (Ciências Jurídicas e Sociais), pela Universidad del Museo Social Argentino – UMSA; Tem Especialização em MBA em Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo, pela UNITER; Bacharel em Direito, pela Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO, com OAB; Especialização em Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Acre – UFAC; Graduada em Letras: Português-Espanhol, pela Universidade Federal do Acre – UFAC; foi bolsista do Programa de Cooperação Internacional da Agencia Espanhola de Cooperação Internacional – AECID – com certificação pela Universidad Complutense de Madrid; militou no jornalismo, é escritora, poetisa, articulista, tradutora/interprete. Foi chefe de divulgação (Assessora de Comunicação) na Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, foi Assessora Parlamentar na Câmara Municipal de Rio Branco – AC, foi Assessora Técnica do Gabinete do Governador do Acre, foi Assessora de Gabinete do Gabinete Civil, foi Gerente de informações Tecnopolíticas, foi Chefe de Gabinete e Assessora Jurídica da Secretaria de Articulação Institucional e, atualmente, é Secretária Executiva do Núcleo Socioambiental Permanente, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. É autora das obras Intimidade e Diário de uma Infiel e, também, uma das autoras da Obra Jurídica Enciclopédica, do México, en el tomo Historia del Derecho, obra com 43 volumes, publicada por 500 juristas do México e de diversas nacionalidades, em homenagem aos 100 anos da Escola Livre de Direito; tem participação em diversas antologias. É membro da Academia Acreana de Letras – AAL, ocupando a cadeira nº 15; é Dama Comendadora da Câmara Brasileira de Cultura e Academia de ciências e Artes, condecorada com a Cruz do Mérito da Amazônia; ativista ambiental e reflorestadora.

Prof. Dr. ALVARO SOBRALINO

É graduado em Pedagogia com Especialização, Mestrado e Doutorado em — Educação. Atualmente é Professor aposentado da “Universidade Federal do Acre” é membro Efetivo da Academia Acreana de Letras (AAL), Sócio fundador da “Sociedade Brasileira de História da Educação” e da Federação das Academias de Letras e Artes do Estado do Acre. Foi membro do Conselho Estadual de Educação do Estado do Acre e do Conselho Universitário da UFAC. Autor de vários livros, como Educação em Foco (2003), Política Educacional do Estado do Acre (2007), Vida de Professor (2018) e Estórias de Maria.

Profa. Dra. LUÍSA GALVÃO LESSA KARLBERG

Possui graduação em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Acre – UFAC(1979); Mestrado em Letras pela Universidade Federal Fluminense – UFF (1985); Doutorado em Letras (Letras Vernáculas) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (1992); Pós-Doutora em Lexicologia ¬e Lexicografia pela Université de Montréal, Canadá; Professora aposentada da Universidade Federal do Acre (2003); Professora Visitante Nacional Sênior – CAPES (2010-2014). Atualmente escreve para os jornais: Agência Amazônia de Notícias (2008-2014); Gazeta do Acre (1989-2021); Gosto de Ler (2010-2018);A Gazeta (1988-2021); Professora colaboradora do Instituto Dom Moacyr (2008-2010);Professora convidada da Universidade Estácio de Sá (2008); Professora colaboradora da Universidade Gama Filho (2008-2009). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Língua Portuguesa, Dialectologia Social, Linguagem e Ensino, Linguagem e Identidade Cultural, Lexicologia e Lexicografia, Onomasiologia, Fonologia da Língua Portuguesa, Semântica da Língua Portuguesa, História da Língua Portuguesa, O Português do Brasil, Gramática Histórica, Filologia Românica, Produção Textual, Redação Jornalística I, Gramática da Língua Portuguesa, Estilística da Língua Portuguesa, Linguística Aplicada ao Ensino de Português, Redação Jornalística II, Redação Jornalística III, Redação Jornalística IV, Epistemologia e Metodologia da Pesquisa.É autora do Centro de Dialectologia do Acre – CEDAC (1989); Autora do Atlas Etnolinguístico do Acre – ALAC (1991-2019); Autora do Dicionário do Acre (2003); Autora de Termos e Expressões Populares do Acre (1985); Autora do Glossário Vale do Acre: látex e agricultura de subsistência (1996); Autora das Cartas Lexicais do Atlas Etnolinguístico do Acre (2011); Membro da Academia Acreana de Letras; Membro da Academia Brasileira de Filologia; Coordenadora da Pós-Graduação em Língua Portuguesa (Campus Floresta (2011-2012); Orientadora de Pós-Graduação em nível de Mestrado e Doutorado; Orientadora de Pós-Graduação Lato Sensu; Orientadora de bolsistas PIBIC (Campus Floresta – UFAC);Professora Visitante Nacional Sênior – CAPES, Campus Floresta/UFAC (2010-2014); Pesquisadora DCR/CNPq (2015-2017); Embaixadora Internacional da Poesia, pela Casa Casimiro de Abre; Grã-Chanceler J.G. de Araújo Jorge, pela Academia Juvenil Acreana de Letras – AJAL; Presidente da Academia Acreana de Letras – AAL; Membro da International Writers and Artists Association (IWA), Movimento “Poetas del Mundo.