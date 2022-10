Acidente grave entre carro e motocicleta deixa vítima fatal no interior do Acre

A manhã deste sábado (29) foi marcada por um gravíssimo acidente de trânsito na cidade de Manoel Urbano, interior do Acre. Dois veículos, sendo um carro e uma motocicleta, se chocaram nas proximidades da unidade mista de saúde, deixando um saldo extremamente negativo.

De acordo com informações, um jovem identificado até agora como Kennady, 21 anos de idade, não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Ele estaria pilotando a motocicleta. O outro rapaz conhecido como Lauan que vinha na garupa da motocicleta conseguiu sobreviver e foi encaminhado para Rio Branco.

Até agora ainda não se sabe quais as circunstâncias da colisão. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para adotar as medidas pertinentes ao caso.

Veja fotos: