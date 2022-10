Acidente que matou menino indígena em Cruzeiro do Sul é reconstituído pela Polícia

A Polícia Civil do Acre fez a reprodução simulada do acidente de trânsito que causou a morte do menino indígena David da Silva Katukina, de 10 anos. O procedimento, realizado nessa sexta-feira (21), na BR-364, foi necessário para finalizar o inquérito.

No acidente, a criança, da etnia Noke Koi, foi atropelada por um caminhão quando voltava da escola na Terra Indígena Campinas Katukina, entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá, no dia 25 de março deste ano. Após o acidente, o menino chegou a ser socorrido e levado para a capital, mas morreu após passar mais de 10 dias na UTI.

A reprodução simulada do acidente foi feita em uma ação integrada entre as polícias Civil, Federal, Rodoviária Federal, além de órgãos como Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC), ICMBio, Fundação Nacional do Índio (Funai) e Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

O delegado responsável pela investigação, Rafael Távora, solicitou a perícia por meio de reconstituição dos fatos feita pelo Instituto de Criminalística para poder concluir o inquérito.

“Não conseguíamos concluir o inquérito, visto que ainda pairava dúvidas sobre o caso. Solicitei ao Instituto de Criminalística para produzir esse meio de prova de significativa importância quando da avaliação de uma verdade processual que se quer alcançar. Tínhamos diversos depoimentos e outros laudos, mas ainda faltava uma peça fundamental nesse quebra-cabeça”, disse Távora ao g1.

A reconstituição contou com técnicas avançadas, inclusive com uso de imagens aéreas feitas por drones. Agora, o delegado aguarda o resultado do laudo da perícia para concluir o inquérito e enviar ao poder judiciário.

“O laudo pericial será elaborado, em tese, no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado”, informou.