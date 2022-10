Acompanhado de militantes, JV vota e diz que Lula vai mudar história do Acre e do Brasil

O ex-candidato ao Governo do Acre, Jorge Viana (PT) votou às 9h da manhã na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco, neste domingo (2), quando acontece o 2º turno das Eleições.

Acompanhado do ex-candidato a vice, Marcus Alexandre, da ex-candidata ao senado, Nazaré Araújo, do ex-prefeito e ex-deputado federal Raimundo Angelim, ele conversou com a imprensa antes de entrar na seção e falou das duas expectativas para o resultado.

Acreditando na vitória do Lula, ele afirma que se eleito, certamente vai ajudar o Acre.

“O Brasil vive um momento muito difícil e, se eleito, Lula vai pacificar o país de novo. O Acre está em um momento onde vemos muitas pessoas passando fome, desempregada, sem expectativas e tenho fé que hoje vamos ter um resultado que vai mudar essa página da história”, disse.