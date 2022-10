Acre é um dos dez estados que adotaram a chamada Lei Seca durante as eleições 2022

A Justiça Eleitoral confirmou, neste sábado (1º), que o Acre é um dos dez estados brasileiros em que no dia das eleições gerais no país, está proibida a venda de bebidas alcóolicas. A legislação vale também para o dia 30 de outubro, no caso de um segundo turno.

A Lei Seca no Acre valerá a partir das 22h deste sábado (1º) até 19h as de domingo. Em outros estados, os horários são os seguintes: Amapá, das 22h de sábado até 18h de domingo; Amazonas, de 0h até 18h de domingo; Ceará, de 0h até 18h de domingo; Maranhão 0h até 22h de domingo; Mato Grosso do Sul, 3h até 16h de domingo; Pará, 0h até 18h de domingo; Rio Grande do Norte, de 6h até 17h de domingo; Roraima, de 23h de sábado até 19h de domingo; Tocantins, de 18h de sábado até 18h de domingo.

Em outros estados, ainda há possibilidade de haver mudanças. No Paraná, por exemplo, isso aconteceu na sexta-feira (30/9). O consumo de bebidas alcóolicas está liberado, mas o eleitor não pode comparecer ao local de votação embriagado.