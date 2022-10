Acre entre os 15 melhores no Brasileiro Interclubes de Atletismo em Santa Catarina

Dois jovens acreanos disputaram o Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-16, entre sexta-feira e esse domingo (16), no Complexo Esportivo de Timbó, em Santa Catarina. Matheus Santos e Max Sales, da Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir), competiram nas provas de 1 mil metros rasos, 1 mil metros com obstáculos e salto em distância e ficaram entre os 15 melhores classificados. Há quatro anos o estado não tinha atletas inscritos na competição.

Matheus Santos foi o sexto colocado nos 1 mil metros com obstáculos, prova que contou com participação de 55 atletas de todo o país. Na disputa dos 1 mil metros rasos, ele ficou na nona posição.

– Uma competição um pouco difícil, mas é melhorar o empenho, melhorar os treinos, focar mais para futuramente comparecer aqui de novo. Só tenho a agradecer a quem me apoiou e focar para trazer pódio – afirma Matheus Santos.

Já Max Sales, que estreou em provas interclubes, conquistou a melhor marca pessoal no salto em distância com 5,71 metros, ficando em oitavo lugar. Ele integra o Projeto Atletas do Acre, da Asdefir, que forma novos talentos do Atletismo Acreano desde 2020, e foi contemplado pelo programa nacional dos Centros de Formação de Atletas, que tem o patrocínio das Loterias Caixa e o apoio da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) na categoria Ouro. Além do salto em distância, Max Sales competiu também nos 1 mil metros rasos e completou a prova na 13ª colocação entre 68 competidores. – Minha avaliação foi boa, só participei de Jogos Escolares (antes). Agora vou ter que treinar mais para as próximas provas do ano que vem. Agradecer ao professor Edson, ao professor João Renato, ao professor João Jácome e à minha família, que me incentivou de estar aqui – diz Max Sales.

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-16 foi promovido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e contou com a participação de 856 atletas de 115 clubes de todas as regiões brasileiras. A ida da dupla acreana foi possível graças ao apoio da Federação Acreana de Atletismo (Facat) e parceria com o governo do Estado.

– A avaliação que a gente faz é muito boa, mas que ainda precisamos evoluir do ponto de vista técnico, estratégico. Mas com essa participação certamente vai dar novas oportunidades a outros jovens, que vão ter como referência esses atletas que hoje estão aqui, para que nós possamos em um momento mais oportuno participar efetivamente em outros campeonatos buscando melhores resultados – destaca o presidente da Facat, João Jácome.

A chegada da delegação acreana em Rio Branco (AC) está prevista para a noite desta terça-feira (18).