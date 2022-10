Acre gerou mais de 750 vagas de empregos formais em setembro

Em setembro, o Acre apresentou 3.780 admissões contra 3.028 demissões, resultando assim um saldo positivo de 752 novos postos de emprego de carteira assinada, segundo dados divulgados recentemente pelo Novo Caged.

O número é um pouco menor que o observado em agosto, quando houve 858 novas contratações.

O assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, falou sobre os dados e relembrou que, no acumulado do ano, o Acre contratou 38.119 empregados e desligou 30.962. “Isto aponta saldo positivo na geração de emprego para 7.217 novos trabalhadores”, disse.

Das 752 vagas geradas, o setor que mais contratou no Acre foi, também, o de Serviços (362), notadamente nos serviços de Informação, Comunicação e outras atividades (282); transporte e Armazenagem (30) e Alojamento e Alimentação (18). Já o comércio acreano, por sua vez, gerou 244 novos empregos e a construção, outras 206 vagas.

Os municípios que mais contrataram ao longo do mês de setembro foram Rio Branco, com 370 vagas; Bujari, com 110; Cruzeiro do Sul, com 85; Senador Guiomard, com 59; e Epitaciolândia, com 31. Contudo, os que apresentaram saldos negativos foram Capixaba (-10); Sena Madureira (-8); Basiléia (-5), Santa Rosa do Purus e Porto Acre (-3); e Feijó e Jordão (-1), detalhou Egídio.