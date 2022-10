A seleção acreana de vôlei masculino perdeu para seleção de Rondônia por 2 sets a 1 com parciais de 25/14, 25/27 e 25/16 nesta sexta, dia 21, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e não conseguiu a classificação para semifinais do Campeonato Brasileiro Sub 18 da 2ª Divisão.

