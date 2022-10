Acre tem 2ª maior alta do país no preço médio do metro quadrado na construção civil

O custo médio do metro quadrado da construção civil no Acre subiu 1,10% entre os meses de agosto e setembro, segundo os dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A variação foi a segunda maior do Brasil.

Em agosto, o valor era de R$1.777,30 e em setembro passou para R$1.796,91, sendo também o segundo maior preço do país. O mais caro é no estado de Santa Catarina, com R$1.880,86, que também teve a maior alta, de 2,80%.

No acumulado do ano, a alta foi de 11,35% e nos últimos 12 meses, o acumulado diminuiu e saiu de 17,07% para 16,30%. Os dados são reflexo dos últimos meses que vem apresentando um aumento no setor de construção civil.

O custo do metro quadrado é composto pelo preço do componente material, que atualmente é de R$ 1.136,76 no Acre, e pelo preço da mão de obra, que está em R$ 640,54.