Acre terá delegação recorde na fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiros, no RJ

Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Esportes do Estado através do site Notícias do Acre, veículo de comunicação oficial do governo estadual, os atletas vão competir em 15 das 17 modalidades.

Na temporada passada, o estado foi representado por 155 atletas e conquistou duas medalhas no naipe masculino: ouro e prata no vôlei de praia e handebol, respectivamente. Este ano, a delegação completa é formada por 236 pessoas. Além de atletas, integram a delegação 45 profissionais, entre técnicos e professores de educação física, e 15 membros do Departamento de Esportes. Como a ida para o Rio de Janeiro será em voo comercial, a delegação vai embarcar em dias distintos. Os primeiros atletas e membros da delegação embarcam neste domingo (30).