Acreana Iasmyne Sampaio fica entre as 10 mulheres mais bonitas do Brasil

Nossa Miss Acre Terra, Iasmyne Sampaio, brilhou, avançou de fase, mas não chegou ao título do Miss Brasil Terra. A acreana ficou entre as 10 mulheres mais bonitas do Brasil na disputa da noite desta quarta-feira (12) em São Paulo.

A Miss Acre passou da primeira seletiva e chegou ao ‘Top 15’ que desfilaram no traje de banho. De biquini vermelho, Iasmyne brilhou na passarela e distribuiu simpatia no palco do evento. Bastante elogiada, a brasileira foi classificada para o ‘Top 10’.

As 10 mulheres mais bonitas do Brasil desfilaram de vestido de gala. Iasmyne Sampaio desfilou com o traje assinado pelo estilista Kaleb Aguiar, no entanto, na hora de anunciar as finalistas, Iasmyne não esteve entre os nomes.

Apesar da eliminação, Iasmyne teve um desempenho histórico para o Acre. O título do Miss Brasil Terra ficou com a Miss São Paulo Terra, Jessica Pedroso.

Nas redes sociais, a acreana deixou uma mensagem de agradecimento ao apoio e disse que fez o melhor possível: “Quero agradecer muito cada um de vocês pelo apoio e carinho, saibam que eu dei o meu melhor em TODOS os momentos, e com certeza o Acre fez história nesse concurso”.

Veja momentos da acreana no concurso: