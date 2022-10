Acreano de 7 anos recebe convite para fazer testes no Grêmio e pai pede ajuda

– A gente abriu uma campanha (…) É um sonho, é um sonho de qualquer pai ter uma notícia dessa, do filho poder fazer um teste de avaliação em um clube grande. A gente tá pesquisando as passagens e estão um pouco caras. Tá em média 8 mil reais – disse o pai de Lukinha.

Davi Lucas precisa se apresentar no CT do Grêmio, em Porto Alegre (RS), na próxima terça-feira, às 15h. Conforme acertado com o observador técnico, o acreano ficará em avaliação e no fim de semana terá oportunidade de atuar pela base do Grêmio na Iber League.