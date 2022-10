Acreano é pré-convocado para seleção brasileira de bocha paralímpica

O Acre conta agora com um representante na Seleção Brasileira de Paralímpica, nos Jogos Parapan Americanos da Juventude, que acontece em Bogotá, na Colômbia, de 2 a 12 de junho de 2023.

O acreano Ricardo de Souza Campos, de 20 anos, natural de Assis Brasil, foi pré-convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para representar o país nessa competição.

Campos concorre na classe BC3. Atualmente, os atletas são classificados em 4 classes diferentes: BC1, BC2, BC3 e BC4. BC significa Boccia Classification (Classificação da Bocha), e as numerações correspondem ao grau de comprometimento motor do atleta.

Recentemente, Ricardo foi medalhista de prata no 1º Campeonato Nacional de Bocha Paralímpica realizado em Curitiba, no início deste ano.

Clodoaldo Campos, pai e treinador do atleta, destaca a importância da prática esportiva para o filho, que conseguiu desenvolver capacidades motoras e ganhar mais qualidade de vida por meio do esporte.

“É uma felicidade e uma honra muito grande. Batalhamos muito por isso. Para nós é uma conquista, um sonho realizado”, disse.

O atleta sempre é acompanhado nos campeonatos e competições por um profissional de educação física com registro profissional.

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) é uma das impulsionadoras do esporte no estado do Acre. Com parcerias públicas e privadas, patrocina e estimula a prática esportiva em escolas e comunidades.

De acordo com o chefe do Departamento de Esportes da secretaria, Júnior Santiago, a convocação de Ricardo foi importante para coroar o desempenho brilhante que o jovem teve em competições recentes.

“O Ricardo vem constantemente representando bem o estado na sua categoria. Ganhou medalhas e agora vai representar o Brasil e o Acre internacionalmente, numa competição tão grande quanto é o Parapan. Como já fazemos, vamos continuar patrocinando e custeando a viagem desse e de outros atletas que representam nosso estado dentro e fora do nosso país”, comentou.

Uma novidade importante é que o Acre irá sediar um centro de referência paralímpico em acordo com o CPB. O centro vai funcionar na Universidade Federal do Acre (Ufac). O objetivo é promover as práticas esportivas e incentivo do esporte aos atletas paralímpicos e aspirantes que desejam se tornar esportistas na categoria.