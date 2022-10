Acreano Feminino: Assermurb e Galvez decidem 2º turno nesta quinta-feira

Nesta quinta, em caso de empate no tempo normal, o campeão do segundo turno será definido nas cobranças de pênaltis. Se o Galvez vencer, garante o título estadual direto. Se a vitória for da Assermurb, os dois times voltam a se enfrentar em jogo único para definir o campeão acreano feminino.

No Galvez, o treinador Wemerson de Araújo tem uma dúvida. A meia-atacante Lohanna, artilheira do time e vice-artilheira do estadual com oito gols, se recupera de uma luxação no tornozelo e não tem presença certa na decisão. O técnico vai aguardar até minutos antes da bola rolar para saber se vai poder contar com ela em campo.