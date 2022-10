Acreano Feminino: Galvez e Assermurb vencem e vão decidir 2° turno

O Galvez abriu a rodada dupla contra o São Francisco, que jogava pelo empate para garantir a classificação. E o Imperador, campeão do primeiro turno, não vacilou, aproveitou que o rival estava cheio de desfalques e venceu por 3 a 0, assumindo a liderança do grupo B com nove pontos. O São Chico se despede com seis pontos, ficando na segunda posição.

Na partida de fundo, a Assermurb tinha a vantagem do empate diante do Andirá, mas não se acomodou e venceu por 3 a 1, confirmando a liderança do grupo A e a vaga na final do segundo turno. O Morcego se despede do estadual na segunda posição com quatro pontos.

Galvez e Assermurb decidem o título do segundo turno do Campeonato Acreano Feminino na quinta-feira (6), às 18h, no Florestão.

Em caso de empate no tempo normal, o campeão do segundo turno será conhecido nas cobranças de pênaltis. Se o Galvez conquistar também o segundo turno será declarado campeão estadual.

Classificação

Grupo A

1º Assermurb – 9 pts

2º Andirá – 4 pts

3º Sena Madureira – 4 pts

4º Vasco-AC – 0