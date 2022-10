Acreano ferroado por arraia está há um mês internado com tendão exposto; família pede ajuda

O trabalhador braçal Sebastião Ribeiro do Rego, residente no seringal riozinho, rio Iaco, encontra-se há mais de um mês internado no Pronto de Rio Branco. Ele foi ferroado por uma arraia e ainda não conseguiu se recuperar do ferimento.

Segundo informações, Sebastião precisa fazer uma cirurgia para a retirada dos tendões que estão expostos.

Sua família, considerada de baixa renda, está pedindo ajuda às pessoas de bom coração. “Ele era o provedor da família, mas está sem poder trabalhar há vários dias e nem sabemos quando voltará a trabalhar por conta da cirurgia. Precisamos de ajuda para o sustento da família”, destacou uma irmã de Sebastião.

Quem puder ajudar, o pix é o seguinte: 68999395151.