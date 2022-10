Acreano mata ex-companheira e depois tira a própria vida em Minas Gerais

Um acreano de 49 anos matou uma mulher de 46 anos, estrangulada e tirou a própria vida cortando o pescoço com uma faca. O crime ocorreu na segunda-feira (17) dentro de uma loja no Centro de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Ao g1 MG, a Polícia Militar (PM) disse que a mulher tinha um relacionamento com o homem, mas decidiu terminar e eles passavam pelo processo de separação, também ao site, uma testemunha, que era sócia da loja, acionou a Polícia Militar, via 190, depois que visualizou as vítimas, caídas no chão de um estabelecimento,. Ninguém ouviu barulho de tiros. A suspeita é que ele tenha entrado no local logo após a chegada da vítima.