Acreanos são destaque em evento nacional de fisiculturismo; atletas buscam apoio

Atletas acreanos estão cada vez mais se destacando em campeonatos de fisiculturismo e recentemente um deles, Everson Costa, conseguiu um passaporte que o credencia para participar de eventos profissionais. Agora eles estão treinando pesado e numa busca incessante para conseguir participar da mais cobiçada competição da modalidade, o Mister Olimpia em Las Vegas, maior evento de fisiculturismo do mundo.

A vitória na categoria Classic Physique no Mister Olympia Amador rendeu a Everson o passaporte, mas outros atletas também se destacaram na competição nacional. É o caso do Edney Aredes dos Santos, que ficou com a segunda colocação na categoria bodybuilder no evento nacional que aconteceu neste último final de semana em São Paulo.

Atualmente quatro Acreanos ocupam este grupo seleto de competidores profissionais no Acre, são eles, Ramon Dino, Everson Costa, Andréia Gadelha e Herlayne. Mas para o profissional Ricardo Muller, que trabalha com liberação miofascial, “o Acre é uma potência, berço de campeões e com certeza os atletas daqui vão conquistar vários títulos”, disse.

“É como se fosse a copa do mundo do fisiculturismo. Como o esporte está crescendo aqui no Acre, nós tivemos alguns representantes que se destacaram. Para mim foi uma honra ter conquistado o cartão profissional na categoria classic physique”, destacou Everson Costa.

Agora eles em busca de parceiros e patrocinadores para desenvolver ainda melhor as suas aptidões. “Temos atletas consolidados e isso nos inspira a buscar sempre melhorar o nosso desempenho. Esperamos que os empresários e o próprio setor público nos apoiem”, completou o atleta Edney Aredes.

Quem quiser ajudar os atletas podem entrar em contato direto com eles por meio das redes sociais ou pelos telefones. Confira os contatos.

Edney Aredes – Instagram: @edneyaredes / 68 98401-1093

Everson Costa – Instagram: @eversoncosttapro / 68 98118-3343

Confira mais fotos e vídeos no evento em São Paulo: