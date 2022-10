Acusado de homicídio qualificado vai a júri popular após 6 anos em Brasiléia

No ano de 2016, precisamente no início do mês de março, o senhor Antonio César Gouveia, na época com 63 anos e pais de seis filhos, sofreu uma tentativa de homicídio praticado pelo ex-enteado, Antonio dos Santos Osório, quando desferiu três golpes de arma branca, lhe causando graves ferimentos na região torácica e abdominal.

A vítima, chegou a ser socorrida e teve breve recuperação, mas, sua morte foi inevitável em “decorrência das complicações clínicas, crônicas e tardias, devido aos ferimentos causados por instrumento perfurocortante”, segundo consta nos Autos número 0001450-09.2016.8.01.0003.

O caso então, foi-se estendendo pelos anos seguintes sem que o acusado fosse preso e esperasse o seu julgamento privado de liberdade. Segundo foi informado, o processo andou em várias esferas, inclusive tentativa na alta Corte em Brasília, adiando o julgamento.

Enfim, o Ministério Público do Estado do Acre, através da promotora Pauliane Mezabarba, estará com o acusado diante de um júri popular para julgar o caso que está sendo considerado ‘julgamento simples’, sendo presidido pelo Juiz de Direito, Doutro Clovis Lodi.

Em sua defesa, o réu que era enteado da vítima, apresentou a tese de legítima defesa, alegando que a vítima estaria colocando a vida de sua progenitora em risco. O magistrado então, decidiu que o caso seja submetido ao julgamento dos senhores jurados.

O jornal oaltoacre.com entrevistou a promotora Pauliane Mezabarba, que falou exclusivamente sobre o caso que será julgado nesta segunda-feira, dia 17. O réu poderá ser condenado a pena que varia entre 6 e 20 anos.