Água na torneira: o saneamento como investimento na saúde e dignidade da população

É costumeiro ressaltar a essencialidade da água para manutenção da vida. O ser humano, enquanto ser biológico, precisa de água para sobreviver e, da mesma forma, o cidadão, enquanto indivíduo social, precisa do acesso à água tratada para garantir a sua dignidade, permitindo o acesso a um recurso limpo e de qualidade para a realização de atividades rotineiras, como tomar banho, lavar roupa, louça, preparar comida, e outras infinidades que dependem desse elemento. Mas quais resultados, do ponto de vista econômico, chegam à sociedade por meio da água? É certo dizer que investir em saneamento é, além de garantir dignidade para o cidadão, um investimento econômico.

De acordo com relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada real investido em saneamento é possível gerar uma economia de quatro reais em saúde. Não é à toa que lavar bem as mãos é recomendação contra a infecção e proliferação da covid-19 e outras doenças. Esse valor mantém-se se limitarmos o recorte apenas à saúde, mas se considerarmos outros aspectos socioeconômicos (lazer, educação, carreira, finanças), o valor alcançado a cada real poderia chegar a proporcionar um retorno de até R$29,00 em qualidade de vida à população.

Ter água tratada disponível é um direito de todo cidadão, e foi considerando isso que a expansão da rede de distribuição de água mostrou-se uma prioridade do governo do Acre, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre). No estado, cada vez mais famílias são contempladas com água encanada saindo de suas torneiras.

Com frentes de trabalho espalhadas desde junho, a gestão estadual investiu cerca de 550 mil reais, finalizando nove expansões de rede, totalizando mais de 8 mil e 200 metros, contemplando os municípios de Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Xapuri, Feijó, Mâncio Lima, Brasileia e Epitaciolândia, alcançando mais de 500 famílias.

O Saneacre possui previsão de obras também em Rodrigues Alves, Tarauacá, Plácido de Castro, Manoel Urbano, Capixaba, Sena Madureira, Porto Acre e Acrelândia, sendo de fundamental importância ressaltar, também, a destinação de emendas parlamentares.

Podemos exemplificar com o caso de Xapuri, que recebeu um aporte de 200 mil reais, destinados pelo deputado estadual Manoel Moraes, viabilizando a instalação de mais 1.400 metros de rede de água, alcançando diretamente cerca de 95 famílias no bairro Cerâmica, com previsão de alcançar mais 70 famílias no Sibéria. Ações como essas trazem um retorno imediato e de grande impacto na qualidade de vida dos cidadãos.

Além disso, conforme o Marco Legal do Saneamento, sancionado em 2020, os órgãos competentes têm até 2033 para garantir a universalização dos serviços na área, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso ao abastecimento de água, sendo necessário que os representantes eleitos pelo povo voltem seus olhos para o saneamento básico, levando à população saúde e dignidade.

*Vinícius Charife é jornalista, e atua como chefe de gabinete do Saneacre.