Alan Rick é eleito senador do Acre com mais de 150 mil votos

O candidato do União Brasil ao Senado pelo Acre, Alan Rick, confirmou o que mostraram as últimas pesquisas e foi eleito neste domingo (2) com mais de 150 mil votos, cerca de 37,45%.

Alan é deputado federal e agora será o representante do Acre no Senado Federal pelos próximos oito anos.

Alan Rick Miranda, acreano de Rio Branco, nascido em 23 de outubro de 1976. Jornalista de profissão, Administrador de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior. Pós Graduado em Jornalismo Político. Poeta e Cronista com dois livros publicados. Em 1993, aos 17 anos, quando residia em Boa Vista-RR, venceu o Concurso de Poesias “Escritor do Futuro” da Academia Roraimense de Letras, com o poema “Versos Verdejantes”, publicado em seu primeiro livro “o Efêmero e o Eterno”.

Em 1996, em Rio Branco, participou do XVII Concurso Nacional de Poesias realizado em Brasília e com os mesmos “Versos Verdejantes” foi agraciado com a medalha de bronze. No ano seguinte, seu poema “Retumbâncias” é o grande vencedor do XVIII Concurso Nacional de Poesias, novamente em Brasília, e o poeta recebe a medalha de ouro, sendo também laureado com a comenda Stella Brasiliense, “pelos relevantes serviços prestados à cultura do país”.

Nas eleições de 2014 foi eleito deputado federal pelo Acre, com 17.903 votos. Eleito pelo PRB, hoje é filiado ao UNIÃO. Nas eleições de 2018, foi reeleito para mais quatro anos de mandato de deputado federal, recebendo 22.263 votos (o equivalente a 5,24% do total de votos válidos).